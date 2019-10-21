Сутки на Донбассе: 12 обстрелов, ВСУ без потерь

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 20 октября, 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Подразделения ВСУ не понесли потерь, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в понедельник, 21 октября.

Противник обстреливал позиции ВСУ из БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Обстрелы фиксировались вблизи Богдановки, Водяного, Песков, Авдеевки, Новомихайловки, Славного, Крымского, Орехово, а также на участке разведения сил вблизи Золотого-4 – из автоматических станковых гранатометов.

С начала нынешних суток вооруженные формирования сепаратистов три раза открывали огонь – в районе Водяного, Пищевика и Попасной. Бойцы ВСУ не пострадали.

Напомним, за сутки 19 октября сепаратисты 15 раз открывали огонь на Донбассе. Тогда был ранен один украинский военный.

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Источник: korrespondent.net