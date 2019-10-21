В Запорожской области при пожаре погибли сотни поросят

В ночь на понедельник в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского района Запорожской области на территории фермерского хозяйства для содержания свиней возник крупный пожар. Об этом сообщает ГСЧС 21 октября.

"В 00:35 на территории ФХ Экофарм в одноэтажном здании для содержания свиней возник пожар. В 3:00 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован. Огнем уничтожено 200 поросят и кровля на площади 2 тыс. кв. м. Причина пожара устанавливается", – говорится в сообщении.

Ранее в селе Лещин Жидачевского района Львовской области 500 свиней погибли в результате пожара на ферме. Огонь охватил территорию площадью 1680 квадратных метров.

Также сообщалось, что при пожаре на птицефабрике в Киевской области погибли 150 тысяч кур.

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Источник: korrespondent.net