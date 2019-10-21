Лента RSS
Подписаться на ленту
21 октября 2019, понедельник, 09:28
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,27
21. 10. 2019

В Запорожской области при пожаре погибли сотни поросят

В ночь на понедельник в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского района Запорожской области на территории фермерского хозяйства для содержания свиней возник крупный пожар. Об этом сообщает ГСЧС 21 октября.

"В 00:35 на территории ФХ Экофарм в одноэтажном здании для содержания свиней возник пожар. В 3:00 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован. Огнем уничтожено 200 поросят и кровля на площади 2 тыс. кв. м. Причина пожара устанавливается", – говорится в сообщении.

Ранее в селе Лещин Жидачевского района Львовской области 500 свиней погибли в результате пожара на ферме. Огонь охватил территорию площадью 1680 квадратных метров.

Также сообщалось, что при пожаре на птицефабрике в Киевской области погибли 150 тысяч кур.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Что это за Маша в твоём телефоне?
- Это Миша, я просто нажал не ту букву, когда сохранял.
- Допустим. А Эльвира Сауна?
- Блин, Т9! Это - Электрик Саня!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.