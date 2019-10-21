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21. 10. 2019

Елена Зеленская рассказала, чем займется во время визита в Японию

Первая леди Украины Елена Зеленская во время официального визита в Японию планирует ознакомиться с программой питания японских школьников и инклюзивной инфраструктурой города Токио. Об этом она в понедельник, 21 октября, написала на своей странице в Instagram.

"Впереди - очень насыщенные дни. Пользуясь случаем, я планирую посетить Центр здоровья, ознакомиться с программой питания японских школьников и инклюзивной инфраструктурой города Токио. Уверена, опыт такой прогрессивной страны как Япония будет чрезвычайно полезным, ведь создание равных возможностей для всех граждан нашей страны является очень важной миссией для меня, как для жены Президента", - написала Зеленская.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Японию. В ходе поездки он будет присутствовать на интронизации японского императора Нарухито. Елена Зеленская сопровождает его во время поездки.

Ранее Елена Зеленская заявляла, что будет продвигать проекты по улучшению питания в школах.

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Источник: korrespondent.net
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