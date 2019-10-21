Лента RSS
Подписаться на ленту
21 октября 2019, понедельник, 10:59
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,27
21. 10. 2019

Зеленский провел переговоры с премьером Японии

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Японию в понедельник, 21 октября, встретился с премьер-министром страны Синдзо Абэ. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Во время встречи Зеленский поблагодарил Абэ за политику Японии по поддержке Украины и непризнанию аннексии Крыма и сохранение санкций против России.

Также Зеленский поблагодарил Японию за финансовую помощь с 2014 года, которая достигла 1, 8 млрд долларов.

Эта помощь важна для поддержки украинских реформ, восстановления Донбасса и поддержки внутренне перемещенных лиц. Президент отметил, что Украина заинтересована в продолжении реализации инфраструктурных проектов при поддержке Японии.

"Особенно благодарны за льготный кредит почти в 1 млрд долларов на модернизацию Бортнической станции аэрации", - сообщается в соцсетях главы государства.

Кроме того, Зеленский заявил о необходимости продолжения рассмотрения вопроса Японией относительно безвизового режима для украинцев.

Как отметил президент, это необходимо, особенно в преддверии Олимпийских игр-2020.

"Высоко ценим решение Японии о смягчении с 1 января 2018 года визового режима для граждан Украины. Будем благодарны за продолжение рассмотрения вопроса относительно безвизового режима для украинцев, особенно в преддверии Олимпийских игр-2020", - говорится в сообщении.

Отметим, кроме встреч с руководством страны, Зеленский прибыл с рабочим визитом в Японию, чтобы присутствовать на интронизации японского императора Нарухито. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Что это за Маша в твоём телефоне?
- Это Миша, я просто нажал не ту букву, когда сохранял.
- Допустим. А Эльвира Сауна?
- Блин, Т9! Это - Электрик Саня!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.