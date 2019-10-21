Коломойскому "очень понравился" номер Квартала 95 о Гонтаревой

Бизнесмену Игорю Коломойскому понравился номер студии Квартал 95 о поджоге дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Об этом он сказал в комментарии проекту Радио Свобода Ньюзрум в понедельник, 21 октября.

Коломойский сначала заявил, что не видел номер, но после вопросов издания пообещал посмотреть. В конце концов, он сказал: "Браво!" И добавил, что номер ему "очень понравился".

"По поводу того (понравился, – ред.), что "сгорела от стыда", – отметил он.

Бизнесмен также добавил, что еще больше ему понравилась фраза "Валерия думает на Валерича".

Оказалось, что Коломойский такие шутки не считает насмешкой над человеческим горем. "Так не последнее же имущество сгорело. Что только у нее дом сгорел? А сколько на Донбассе домов сгорело?", – напомнил он.

На вопрос о том, понравится ли ему, если Квартал будет шутить о сожженных на Донбассе домах, Коломойский ответил: "Когда они будут шутить – будем разговаривать. А мы сейчас говорим в контексте (поджога дома Валерии Гонтаревой, – ред.). Манипуляциями только не занимайтесь".

Он также уверяет, что не заказывал данный номер ко дню рождения Гонтаревой. Накануне, 20 октября, она отпраздновала 55 лет.

"Я не знаю, когда день рождения у Валерии Гонтаревой, хотя это несложно узнать по желанию. Во-вторых, я не принимал участия и не принимаю в создании контента Квартала 95, тем более в честь дня рождения Гонтаревой. Слишком много ей чести", – отметил он.

По словам Коломойского, с сентября прошлого года он не поддерживает связь с Кварталом и на политику их шуток не влияет.

Напомним, во время концерта Вечернего квартала артист Степан Казанин назвал сожжение дома "ярким событием", после чего на сцену исполнять песню вышли певицы из хора Веревки и юморист Евгений Кошевой. Они спели песню Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала.

Позже министр культуры Владимир Бородянский извинился перед экс-главой Нацбанка за песню хора имени Веревки о поджоге ее дома.

Министр экономики раскритиковал номер 95 квартала о доме Гонтаревой

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Источник: korrespondent.net