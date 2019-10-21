Лента RSS
Подписаться на ленту
21 октября 2019, понедельник, 10:52
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,27
21. 10. 2019

Премьер рассказал о попытке рейдерского захвата помещение Верховной Рады

Помещение Верховной Рады Украины пытались захватить рейдеры. Об этом в видеоблоге Чашка премьера вечером в воскресенье, 21 октября, рассказал глава украинского правительства Алексей Гончарук.

По его словам, речь идет не о главном здании парламента на Грушевского, а о большом помещении по соседству с центральным офисом Министерства юстиции Украины.

"Примерно полтора года назад это здание Верховной Рады тупо переписали на какое-то физическое лицо. На простого человека, который, скорее всего, об этом даже не знал, и был зарегистрирован где-то в Луганской области. Конечно, в Луганской области, потому что его там не найдешь. Злоумышленники специально это сделали, чтобы наши органы никак не могли понять, реальный ли это человек, существует ли он вообще", – рассказал Гончарук.

Премьер отметил, что когда Министерство юстиции узнало об этом, оно устранило это нарушение. Такая же судьба могла постигнуть землю под недостроенным Ледовым стадионом возле Ипподрома.

"Злоумышленники подделали документы и целый ряд действий было сделано для того, чтобы через аукцион якобы продать эту землю добросовестному приобретателю. Если бы это произошло, то мы бы с вами никогда не вернули этот земельный участок, а как следствие и всю постройку Ледового стадиона в государственную собственность. Мы увидели это и остановили", – рассказал глава правительства.

Гончарук заверил, что коррупции и рейдерства в системе Министерства юстиции Украины больше не будет.

Как сообщалось, в октябре Верховная Рада приняла закон о защите права собственности, основная цель которого - снизить количество рейдерских захватов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Что это за Маша в твоём телефоне?
- Это Миша, я просто нажал не ту букву, когда сохранял.
- Допустим. А Эльвира Сауна?
- Блин, Т9! Это - Электрик Саня!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.