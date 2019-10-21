Переход на зимнее время 2019: дата и правила

Традиционно в последнее воскресенье октября в Украине и многих странах Европы и мира принято переходить на зимнее время. Суть его состоит в том, чтобы перевести стрелки на час назад.

В 2019 году в Украине также состоится переход на зимнее время. Оно пройдет в ночь на 27 октября. Традиционно, время меняют в 4 часа утра. Всем, кто планирует поездку на поезде или самолете, стоит учитывать этот факт при поездке на вокзал или аэропорт.

Кроме опасности запутаться во времени существует опасность перехода на зимнее время для организма. Специалисты подчеркивают, что этот переход происходит легче, нежели на летнее время, но к нему также стоит подготовиться.

Врачи рекомендуют не переутомляться за несколько дней до перехода на зимнее время. Избегать сильных физических нагрузок, стрессов, алкоголя. Рекомендуется придерживаться режима сна на протяжении двух-трех недель перед переходом и начинать ложиться на 15 минут позже, чем обычно.

Помогут организму расслабляющие процедуры или вечерняя прогулка.

Ранее в Евросоюзе рассматривали возможность отменить летнее и зимнее время, но передумали отменять перевод часов в 2019 году.

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Источник: korrespondent.net