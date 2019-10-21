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21. 10. 2019

Милованов: Мы на грани экономического прорыва

Министр экономики Тимофей Милованов заявляет, что Украина находится "на грани экономического прорыва". Об этом он написал в Facebook.

"Мы на грани экономического прорыва. Это чувствовалось во всех встречах в США. Люди, бизнес, инвесторы, чиновники с интересом смотрят на Украину, и все признают способность новой власти изменить страну. Ожидания высоки, но все хотят немного присмотреться и точно убедиться", - пишет министр.

Милованов выделил четыре направления, которые интересуют людей и бизнес заграницей и которые нужно решить Украине для успешного экономического развития.

Во-первых, насколько самостоятельно новое правительство принимает решение и нет ли теневого правительства, которое вступает в игру в критические моменты. Во-вторых, будет ли судебная реформа и реформа правоохранительных органов и не останутся они подконтрольны новой власти и специальным интересам, как происходило всегда. В-третьих, насколько серьезно новая власть собирается бороться с владельцами банков, которые нанесли ущерб налогоплательщикам и клиентам банков. В-четвертых, одинаковые ли правила игры для всех. Включительно с вопросом, произойдет ли демонополизация и деолигархизация Украины, и все ли олигархи будут играть по одинаковым правилам.

"Я заверил всех в положительных ответах на эти четыре вопроса. Но люди хотят подождать и убедиться, что это действительно так. Если мы убедим мир, то Украина начнет быстро развиваться, нас зальют инвестициями, а мы наконец станем успешными. Шанс такой у нас есть", - уверен Милованов.

Как известно, программа деятельности Кабмина предусматривает привлечение 50 млрд долларов инвестиций для роста ВВП на 40% за пять лет. 

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Источник: korrespondent.net
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