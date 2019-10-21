В Горловке при пожаре погибли три ребенка

Трое детей погибли в ночь на понедельник в результате пожара в неподконтрольной украинским властям Горловке. Об этом сообщают сепаратистские СМИ со ссылкой на главу так называемой "администрации" города Ивана Приходько.

"В Калининском районе по улице Кориневского, 8/1 произошел пожар. К сожалению, в результате пожара погибли трое детей", – сказал "мэр".

По данным Приходько, возраст детей – три, пять и шесть лет. Пожар произошла около полуночи. Причины возгорания уточняются.

Ранее в селе Синяк под Киевом во время пожара погибли два маленьких ребенка – 2018 и 2015 года рождения.

Также сообщалось, что в Запорожской области мать покончила с собой после гибели двоих детей в результате пожара.

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Источник: korrespondent.net