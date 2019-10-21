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21. 10. 2019

В атмосфере над Украиной зафиксирован повышенный уровень угарного газа

Над Украиной в эти дни отмечается повышенный уровень угарного газа в воздухе. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Windy.

На онлайн-карте, которая показывает качество воздуха (данные на 10.00 21 октября - ред.) темные участки обозначают районы с повышенным уровнем содержания угарного газа в атмосфере. Отчетливо видно, что проблемы в центральной и восточной Украине, а также в районе Москвы и Костромы.

Чуть свободнее дышится во Львове и белорусском Пинске, и такие же серьезные проблемы с воздухом как в Украине и России можно отметить и в Сербии.

Угарный газ СО это бесцветный и чрезвычайно токсичный газ без вкуса и запаха, он крайне опасен для человека. Но в обычных условиях он легче воздуха. Одной из причин повышения уровня концентрации СО может быть и то, что с наступлением осени на постсоветском пространстве по традиции начинают жечь опавшую листву.

Ранее сообщалось, что мэры 35 крупных городов мира согласовали борьбу с загрязнением воздуха.

Напомним, в сентябре в Киеве загрязнение воздуха также превышало норму.

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Источник: korrespondent.net
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