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21. 10. 2019

Украинцам упростили процедуру получения субсидий

Правительство 20 октября узаконило внесенное Министерством социальной политики постановление, которым упрощаются условия назначения субсидий отдельным категориям населения. Об этом в Facebook сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская.

"Накануне нового отопительного сезона мы облегчаем условия получения субсидий тем категориям населения, которые ранее имели с этим проблемы", - написала министр.

А именно получить субсидию станет проще детским домам семейного типа (ДДСТ), военнослужащим, гражданам старше 60 лет, состоящих в браке и проживающих в сельской местности, но зарегистрированных по разным адресам.

Принятое постановление предоставляет право комиссиям органов местного самоуправления назначать субсидию ДДСТ на сверхурочную площадь жилья. Кроме того, в доход ДДСТ не будет учитываться материальная помощь и стипендия детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также приобретенные ими транспортные средства.

Для пенсионеров в сельской местности при назначении жилищной субсидии не будут учитываться доходы одного из супругов пенсионного возраста, который зарегистрирован по другому адресу.

Для военнослужащих субсидия будет назначаться без получения информации об уплате единого социального взноса.

Напомним, Минфин обьяснил, как будут верифицировать субсидии.

Также сообщалось, что Минфин показал суммы выплат на соцподдержку.

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Источник: korrespondent.net
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