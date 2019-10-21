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21. 10. 2019

В Одессу прибыли катера Island

В Одессу в понедельник, 21 октября, прибыло судно с двумя патрульными катерами типа Island - Славянск и Старобельск. Об этом сообщает Украинский милитарный портал.

Катера прибыли сухогрузом Ocea Freedom, который отправился из США 4 октября. В 8:30 он прошел Воронцовский маяк и ровно в 9:00 пришвартовался в Каботажной гавани Одесского морского порта.

Cмотрите фотогалерею: В Одессу прибыли катера Island

Напомним, больше года назад США передали Украине два катера Island. Сообщалось, что характеристики катеров позволяют проводить патрулирование в Черном и Азовском морях и выполнять рейды в течение 14 дней без ограничений.

В сентябре этого года украинские моряки завершили обучение на катерах Island. После разгрузки в Одессе катера вооружат, после чего их включат в состав ВМС.

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Источник: korrespondent.net
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