В Одессу в понедельник, 21 октября, прибыло судно с двумя патрульными катерами типа Island - Славянск и Старобельск. Об этом сообщает Украинский милитарный портал.

Катера прибыли сухогрузом Ocea Freedom, который отправился из США 4 октября. В 8:30 он прошел Воронцовский маяк и ровно в 9:00 пришвартовался в Каботажной гавани Одесского морского порта.

Cмотрите фотогалерею: В Одессу прибыли катера Island

Напомним, больше года назад США передали Украине два катера Island. Сообщалось, что характеристики катеров позволяют проводить патрулирование в Черном и Азовском морях и выполнять рейды в течение 14 дней без ограничений.

В сентябре этого года украинские моряки завершили обучение на катерах Island. После разгрузки в Одессе катера вооружат, после чего их включат в состав ВМС.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net