В Египте открыли рекордное количество гробниц с мумиями

В египетском Луксоре обнаружили 30 гробниц с мумиями внутри. Генеральный секретарь высшего совета по древностям Египта Мостафа Вазири сообщил, что это открытие было крупнейшим за более чем 100 лет, сообщает в понедельник, 21 октября, CNN.

Известно, что данным гробницам уже более трех тысяч лет. Вазири уточнил, что в них содержались мумифицированные останки мужчин, женщин, а также двоих детей, предположительно из среднего класса.

По словам археолога Захи Хавасса, гробницы с ребенком - очень редкое явление. В сообщении отмечается, что находки переместят в Большой египетский музей, который откроется в конце 2020 года.

Ранее сообщалось, что в Египте нашли новые гробницы и старинную промышленную зону. Находки относятся ко временам 18 династии фараонов.

В Египте нашли гробницу с мумиями мышей и птиц

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Источник: korrespondent.net