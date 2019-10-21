НАПК обнаружило нарушения в отчетах парламентских партий

Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило нарушения в отчетах 58 политических партий, в том числе и парламентских – Слуга народа, Оппозиционная платформа – За жизнь, ВО Батькивщина и Голос. Об этом сообщает пресс-служба НАПК в понедельник, 21 октября.

"НАПК завершило анализ отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за II квартал 2019 года… Утвержден 121 вывод за указанный отчетный период", – говорится в сообщении.

Из них 58 заключений содержат информацию о выявленных нарушениях порядка представления отчета политической партии и установленного порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии.

По информации НАПК, в отчетах партий выявлены факты осуществления взносов лицами с непогашенным налоговым долгом, что запрещено законом. Протоколы об административных правонарушениях будут составлены уполномоченными лицами агентства на физических лиц-взносодателей.

Всего за II квартал 2019 года в Национальное агентство поступили 269 отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера, в отчетах 78 политических партий выявлены нарушения, – отметили в ведомстве.

Напомним, в I 2019 года НАПК выявило нарушения в 53 отчетах политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера. Нарушения нашли практически у всех парламентских партий и ряда непарламентских.

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Источник: korrespondent.net