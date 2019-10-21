Глава киберполиции ушел в СНБО

Президент Владимир Зеленский назначил заместителем секретаря СНБО Сергея Демедюка, который ранее возглавлял киберполицию.

В указе от 21 октября говорится "назначить Демедюка Сергея Васильевича заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины".

Напомним, Зеленский 3 октября назначил главой СНБО Алексея Данилова вместо уволившегося Александра Данилюка.

Позже Зеленский внес изменения в состав СНБО. Президент ввел в состав СНБО его нового секретаря Данилова и главу внешней разведки Валерия Евдокимова.

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Источник: korrespondent.net