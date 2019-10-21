Украинцам впервые показали фото сиамских близнецов из Черновцов, за трагической судьбой которых следила вся страна. Уникальный кадр, сделанный на третий день после рождения малышей, показали в эфире программы "Касается каждого" на одном из украинских телеканалов.

На ток-шоу также пришли родители сиамских близнецов - Дмитрий и Анжела Петрю.

Детям дали имена Анна и Мария. У них было одно туловище, две руки, две ноги, два позвоночника, которые соединялись в поясничном отделе в один, одно сердце, рассказала в эфире заведующая акушерско-гинекологического отделения больницы Валентина Турман.

Также во время телепрограммы стало известно, что родители не бросали девочек, о чем писали ранее СМИ. Оказалось, что роженица находилась в тяжелом состоянии после преждевременных родов и лежала в другой больнице. Отец же посещал Анну и Марию каждый день.

Как сообщалось, сиамские близнецы, родившиеся в Черновцах, умерли.

Также Корреспонднет.net писал, что в Индии женщина родила девочку с четырьмя ногами и тремя руками.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net