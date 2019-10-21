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21. 10. 2019

Украинцам впервые показали фото сиамских близнецов из Черновцов

Украинцам впервые показали фото сиамских близнецов из Черновцов, за трагической судьбой которых следила вся страна. Уникальный кадр, сделанный на третий день после рождения малышей, показали в эфире программы "Касается каждого" на одном из украинских телеканалов.

На ток-шоу также пришли родители сиамских близнецов - Дмитрий и Анжела Петрю.

Детям дали имена Анна и Мария. У них было одно туловище, две руки, две ноги, два позвоночника, которые соединялись в поясничном отделе в один, одно сердце, рассказала в эфире заведующая акушерско-гинекологического отделения больницы Валентина Турман.

 
 

Также во время телепрограммы стало известно, что родители не бросали девочек, о чем писали ранее СМИ. Оказалось, что роженица находилась в тяжелом состоянии после преждевременных родов и лежала в другой больнице. Отец же посещал Анну и Марию каждый день.

Как сообщалось, сиамские близнецы, родившиеся в Черновцах, умерли.

Также Корреспонднет.net писал, что в Индии женщина родила девочку с четырьмя ногами и тремя руками.

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Источник: korrespondent.net
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