Погода на неделю: "бабье лето" продолжается

Всю рабочую неделю в Украине будет продолжаться "бабье лето". Дневная температура во всех регионах будет держаться в районе 20 градусов. Лишь в четверг и пятницу на севере, востоке, а также в Одесской области столбики термометров опустятся ниже 20 градусов.

В понедельник, 21 октября по всей территории Украины будет теплая солнечная погода, осадков не ожидается. На севере днем температура воздуха повысится до 20-22 градусов тепла, а ночью до 6-8. На западе температура воздуха 22-24, а ночью 8-10. На востоке днем синоптики прогнозируют 19-21, а ночью 4-6. На территории южных областей днем ожидается 19-21, а ночью 10-12. В центральной части страны температура воздуха 19-21 градусов тепла, а ночью 8-10.

В Киеве в этот день осадков не прогнозируют. Днем ожидается 20-22, а ночью 7-9.

Во вторник, 22 октября, в северных и восточных областях температура воздуха днем повысится до 18-20, а ночью - до 7-9 градусов тепла. На западе синоптики прогнозируют днем 18-24, а ночью - 6-9 градусов. На юге днем ожидается 19-21 градусов тепла, а ночью - 7-11. В центре страны температура воздуха повысится до 19-21, а ночью - до 8-10.

В Киеве осадков не ожидается. Днем температура воздуха повысится до 18-20, а ночью 7-9.

В среду, 23 октября, теплее всего будет в западных областях. Там воздух днем прогреется до 18-24 градусов, а ночью – до 6-9. На территории восточных областей днем ожидается 18-20 градусов тепла, а ночью - 6-9. На юге днем синоптики прогнозируют 19-21, а ночью - 7-11. В северных областях днем будет 18-20 днем и 7-9 ночью. В центре страны ожидается 18-21 днем и 7-9 ночью.

В Киеве днем температура воздуха повысится до 18-20, а ночью - 7-9 градусов.

В четверг, 24 октября, на западе будет по-прежнему 18-24 градусов днем, а ночью ожидается до 7-11 градусов. В северных областях температура воздуха днем повысится до 15-19 градусов тепла, а ночью - до 6-9. На востоке днем ожидается 16-18, а ночью - 5-8. На юге температура воздуха повысится до 16-21, а ночью - 7-12. В центре страны 17-20 днем и 5-9 ночью.

В Киеве осадков не ожидается. Днем температура воздуха повысится до 17-+9, а ночью будет 7..9.

В пятницу, 25 октября, в западном регионе синоптики прогнозируют 18-24 днем и 7-11 ночью. На севере и юге ожидается 16-+0 днем и 7-12 ночью. В восточных областях 16-18 днем и 6-8 ночью. В центральных областях будет 17-20 днем и 5-7 ночью.

В Киеве сухо, температура воздуха 17-19 днем и 7-9 ночью.

Ранее сообщалось, что сентябрь-2019 побил температурный рекорд на планете.

Также сообщалось, что в Киеве был самый теплый октябрь за 137 лет.

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Источник: korrespondent.net