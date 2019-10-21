За Гладковского внесли 10,6 миллионов залога

За бывшего заместителя СНБО Олега Гладковского внесли залог в размере 10,6 млн гривен. Об этом в понедельник, 21 октября, сообщает телеканал 112 Украина.

Адвокат Гладковского Руслан Волынец сообщил, что залог уже внесен и сейчас выполняются определенные процедурные вопросы, связанные с выходом подозреваемого под залог.

"Пока неизвестно, когда точно выйдет Гладковский. По словам адвоката, это может произойти и через час или за пару часов, возможно, даже и завтра", - добавила журналист.

Данную информацию подтверждают в Высшем антикоррупционном суде.

Напомним, Гладковский был арестован 19 октября. Перед этим ему объявили подозрение по двум статьям.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net