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21. 10. 2019

На Львовщине два человека погибли в ДТП с мотоциклом

Во Львовской области два человека на мотоцикле врезались в дерево и погибли. Об этом сообщает региональное управление Наполиции в понедельник, 21 октября.

Инцидент произошел накануне ночью на дороге между селами Высоцкое и Заболотцы в Бродовском районе.

Как предварительно установили правоохранители, 20-летний житель одного из сел района не справился с управлением мотоциклом и совершил столкновение с деревом. В результате ДТП водитель и 21-летний пассажир мотоцикла получили телесные повреждения, от которых погибли на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.2 ст.286 УК Украины). Полицейские выясняют обстоятельства ДТП.

Накануне сообщалось, что на Гостомельской трассе под Киевом погибла в ДТП популярная Instagram-мотоблогер. Девушка на мотоцикле врезалась в автомобиль Volkswagen Golf. По дороге в больницу она умерла.

Ранее стало известно, что в Луганской области погибли трое подростков в ДТП при участии двух мотоциклов.

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Источник: korrespondent.net
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