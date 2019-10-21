СМИ узнали о сбое при ракетном пуске с российской подлодки

В России в ходе учений Гром-2019 произошел сбой при запуске с подводной лодки межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом сообщает газета Ведомости со ссылкой на источники в Минобороны РФ.

Как сообщается, атомная подлодка К-44 Рязань произвела только один пуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-29Р, а не два, как было запланировано изначально. Субмарина вернулась на базу с неотстрелянной ракетой.

По данным собеседника издания, сбой произошел из-за отказа некоторых систем подлодки, которые передают команду запуска. Точные причины выяснит специальная комиссия, в которую входят представители командования Тихоокеанского флота, Главного штаба ВМФ и оборонной промышленности.

Источники в Генштабе ВМФ РФ утверждают, что пуски ракет типа Р-29Р были нужны для продления их ресурса, однако он практически исчерпан.

Р-29Р - советская жидкостная двухступенчатая баллистическая ракета, была принята на вооружение в 1977 году. Ее размещали на подводных лодках проекта 667БДР Кальмар в составе комплекса Д-9Р. Подлодка Рязань, с которой были произведены пуски в рамках учений, - последняя субмарина этого типа. Остальные утилизированы либо ожидают утилизации.

Напомним, 8 августа в Архангельской области России взорвалась новейшая крылатая ракета с ядерной энергетической установкой Буревестник, погибли пятеро сотрудников ядерного центра. После взрыва зафиксировали повышение радиационного фона.

Через несколько дней в России отключились четыре станции мониторинга ядерных испытаний, которые передают данные в Организацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Позже их вновь включили.

Российские власти засекретили информацию о взрывае ракеты.

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Источник: korrespondent.net