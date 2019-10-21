СБУ расследует халатность полиции по делу Гандзюк – СМИ

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство против сотрудников главного управления Национальной полиции в Херсонской области из-за халатности при расследовании убийства и.о. управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщают Українськi новини со ссылкой на материалы суда в понедельник, 21 октября.

Указано, что дело открыто 7 июня главным следственным управлением СБУ по факту ненадлежащего исполнения работниками ГУ Нацполиции в Херсонской области возложенных на них обязанностей, в связи с чем, в уголовном производстве о нападении на Гандзюк не удалось в полной мере собрать доказательства и задержать виновных лиц.

Расследование ведется по статье о служебной халатности (ч.2 ст.367 УК Украины).

Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой Екатерину Гандзюк. Были задержаны пятеро подозреваемых в покушении, в том числе мужчина, зафиксированный на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты.

4 ноября Гандзюк скончалась. После этого следователи изменили квалификацию нападения на нее на оконченное преступление – умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, по заказу.

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Источник: korrespondent.net