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21. 10. 2019

В США министр энергетики отказался рассказывать о своей роли в Украине

Министр энергетики США Рик Перри отказался предоставлять документы, которые были затребованы демократами Конгресса, о его роли в Украине в рамках расследования по делу об импичменте президента США Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на письмо представителя министерства сообщает Reuters в понедельник, 21 октября.

Еще 10 октября три комитета Палаты представителей США выписали повестку Перри касаемо любой роли, которую он играл в давлении Трампа на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы начать расследование против его конкурента на грядущих президентских выборах, бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына.

Помощница министра энергетики США Мелисса Бернисон в ответном письме профильным комитетам заявила, что расследование, которое проводят демократы, не санкционировано должным образом, а почти вся информация, которую они запросили - конфиденциальная.

"Однако по вопросам взаимного значения Департамент остается преданным работе с Конгрессом, которая осуществляется согласно соответствующим разрешениям и процедурам", - говорится в письме, копия которого есть в распоряжении агентства.

Реакция министерства была аналогичной реакции Белого дома, который отказался сотрудничать с "незаконным и неконституционным" расследованием Конгресса об импичменте.

Напомним, телефонный разговор президента США с украинским коллегой Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля, стал причиной скандала и привел к запуску процедуры импичмента Трампа.

Как утверждают оппоненты американского лидера, он во время звонка пытался оказать влияние на Зеленского с целью начать расследование деятельности в Украине сына экс-вице президента Джо Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Трамп и Зеленский отрицают давление в ходе разговора.

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Источник: korrespondent.net
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