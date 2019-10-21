Гончарук: Оценивать юмор политику - дурной тон

Премьер-министр Алексей Гончарук прокомментировал скандальный номер Квартала 95 с песней о сгоревшем доме экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, пишет УП в понедельник, 21 октября.

"Радоваться и смеяться с горя другого я не считаю нормальным. Но в мире есть очень много сатирических изданий и команд, у которых есть разный стиль, поэтому оценивать юмор политику, государственному чиновнику - это дурной тон. У нас демократическое государство, и каждый имеет право шутить, как ему нравится", - сказал Гончарук по итогам заседания Кабмина.

При этом он считает, что если бы это была какая-то другая команда, а не 95 квартал, то этот юмор вообще прошел бы незамеченным. "Поэтому я комментирую не один юмор, а ту параллель, которую сейчас ему приписывают", - уточнил премьер.

"Сейчас в Украине много врагов, и каждую ситуацию пытаются интерпретировать таким образом, чтобы иногда подать президента в неправильном свете. Я могу сказать, что я неоднократно видел настоящую реакцию президента Зеленского на историю с пожаром в доме Гонтаревой. Эта реакция была абсолютно правильная и человеческая. Никто не может радоваться тому, что у человека горит дом. Это точно неправильно. И президент Зеленский точно из этого не смеялся", - добавил Гончарук.

При это сам он номер еще не видел, но осуждает любые насмешки с пожара в доме любого гражданина.

Премьер также заверил, что президент вместе с правоохранителями принимает все необходимые меры, чтобы разобраться, как возник этот пожар и дать этому оценку.

Он добавил, что правоохранители должны уделить "этому конкретному случаю наибольшее внимание". В частности, разобраться, "кто за этим стоит и как так случилось, что это событие совпало с визитом миссии МВФ".