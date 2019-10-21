С начала года в Украине более 50 раз нападали на журналистов

В Украине за девять месяцев 2019 года зафиксировали 55 случаев нападений на журналистов. Об этом со ссылкой на данные мониторинга Индекс физической безопасности журналистов Украины сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко в понедельник, 21 октября.

Томиленко заявил, что чаще всего силу к работникам СМИ применяли в Киеве и Одессе - шесть случаев и четыре соответственно.

"В течение июля, августа и сентября на журналистов в Украине было совершено 19 атак, а за первое полугодие - 36. В третьем квартале 2019 чаще всего силу к работникам СМИ применяли в Киеве - 6 случаев и в Одессе - 4 инциденты", - говорится в сообщении.

Среди других Томиленко выделил нападение на информационное агентство Укринформ.

"В результате нападения 5 работников информагентства обращались за медицинской помощью, а из строя было выведено стоящее оборудование", - написал Томиленко.

Томиленко добавил, что украинским властям необходимо обеспечить проведение оперативных расследований нападений и надлежащего наказания напавших.

Напомним, на Харьковщине журналистов 112 Украина избили в прямом эфире. Телеканал сообщал, что не мог связаться с журналистом.

Ранее сообщалось, что в сельсовете в Киевской области избили журналиста. В помещении сельского совета Чабанов неизвестные избили журналиста и повредили видеокамеру.

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Источник: korrespondent.net