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21. 10. 2019

Гончарук: Миссия МВФ приедет через две недели

Новый визит миссии МВФ состоится через две недели. Об этом в понедельник, 21 октября, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Facebook.

"Наши министры всю неделю находились в Соединенных Штатах и продолжали работать с коллегами из Международного валютного фонда над новой трехлетней программой для Украины. Договорились о том, что через две недели коллеги из Международного валютного фонда с соответствующим обратным визитом приедут снова в Украину. Я очень надеюсь, что во время их повторного визита мы таки достигнем прогресса и сможем четко сказать, что в конце этого года мы получим эту программу", - сказал он.


 

Ранее в сентябре украинские власти не достигли соглашения по новой программе сотрудничества с МВФ в ходе двухнедельных переговоров.

На прошлой неделе стало известно, что делегация Украины отправилась на переговоры с МВФ. По итогам встреч в фонде заявили, что новая программа МВФ для Украины будет рассчитана на три года и направлена ​​на сохранение макроэкономической стабильности и внедрение глубоких структурных реформ.

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Источник: korrespondent.net
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