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21. 10. 2019

На Буковине охотник упал с 30-метровой скалы

В Черновицкой области 37-летний мужчина погиб во время охоты, упав с 30-метровой скалы. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на региональное управление Нацполиции в понедельник, 21 октября.

Отмечается, что тело мужчины обнаружили накануне 20 октября в урочище Костов Яр, которое расположено между селами Кормань и Лопатов Сокирянского района.

"Житель Сокирян, 1982 года рождения, находясь в группе охотников, по собственной неосторожности упал со скалы высотой примерно 30 метров на скалистую поверхность. В результате падения он получил травмы, несовместимые с жизнью. Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу", – говорится в сообщении.

Также указано, что погибший мужчина не имел охотничьего удостоверения.

Информация по данному факту внесены сведения в ЕРДР по статье об умышленном убийстве с пометкой несчастный случай (ч.1 ст.115 УК Украины).

Ранее в селе Остапковцы Винницкой области мужчина получил смертельное огнестрельное ранение во время охоты. Основная версия его гибели – неосторожное обращение с оружием.

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Источник: korrespondent.net
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