Зеленский встретится со Штайнмайером

ПрезидентВладимир Зеленский в рамках визита в Японию встретится с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, сообщает Интерфакс-Украина в понедельник, 21 октября.
По данным издания, встреча состоится в Токио 23 октября.
А 22 октября Зеленский встретится с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.
Как сообщалось, Зеленский уже встретился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
Кроме встреч с руководством страны, Зеленский прибыл с рабочим визитом в Японию, чтобы присутствовать на интронизации японского императора Нарухито.
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Источник: korrespondent.net
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