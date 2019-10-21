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21. 10. 2019

Зеленский встретится со Штайнмайером

ПрезидентВладимир Зеленский в рамках визита в Японию встретится с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, сообщает Интерфакс-Украина в понедельник, 21 октября.

По данным издания, встреча состоится в Токио 23 октября.

А 22 октября Зеленский встретится с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

Как сообщалось, Зеленский уже встретился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. 

Кроме встреч с руководством страны, Зеленский прибыл с рабочим визитом в Японию, чтобы присутствовать на интронизации японского императора Нарухито. 

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Источник: korrespondent.net
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