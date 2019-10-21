Ведущие газеты Австралии – Daily Telegraph, Australian Financial Review, Sydney Morning Herald– вышли в понедельник, 21 октября, с одинаково оформленными первыми полосами в знак протеста против ограничения свободы слова в стране в угоду национальной безопасности.

В эфире ряда телеканалов также были показаны короткие ролики, содержащие вопрос к аудитории: "Когда правительство скрывает от тебя правду, что именно оно хочет замолчать?".

Первые страницы газет были оформлены как материалы с цензурной правкой, в ходе которой из текста черным фломастером были вычеркнуты отдельные слова, а также стоял красный штамп "секретно".

Всего в акции в защиту свободы слова в Австралии приняли участие 20 национальных газет и 17 медиакомпаний.

Известно, что в Австралии – в отличие от многих других стран – положение о свободе прессы не прописано в Конституции.

В мае в стране был переизбран на посту премьера Скотт Моррисон, являющийся лидером консервативной Либеральной партии Австралии. Вскоре после этого полиция провела серию рейдов в штаб-квартире вещательной корпорации Australian Broadcasting Corporation (ABC) в Сиднее и дома у редакторов News Corporation – международного медиахолдинга, подконтрольного Руперту Мердоку.

В качестве повода правоохранители назвали разглашение национальной тайны. Троим журналистам в результате грозят тюремные сроки. Одна из них, в частности, работала над материалами о том, как на службу правосудию ставятся новые методы контроля за населением. Двое других рассказывали о возможных военных преступлениях австралийских солдат в Афганистане.

Кроме того, штрафы и заключения могут грозить примерно трем десяткам репортеров и издателей за их освещение суда над австралийским кардиналом Джорджем Пеллом, признанным виновным в педофилии.

Cмотрите фотогалерею: В Австралии газеты и телеканалы провели акцию против цензуры

Напомним, в Украине за девять месяцев 2019 года зафиксировали 55 случаев нападений на журналистов. Чаще всего жертвами физической агрессии становились журналисты в Киеве и Одессе, сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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Источник: korrespondent.net