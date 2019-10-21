Арахамия отрицает влияние на него Коломойского

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что слова олигарха Игоря Коломойского об их дружбе не имеют "ничего общего с действительностью". Об этом сообщает Страна.ua в понедельник, 21 октября.

"Чтобы понять картину, надо постмотреть видео этого интервью полностью. На вопрос по Дубинскому он спрашивает: кто это вообще такой, хотя они хорошо знакомы. А спросили про Арахамию, так я сразу его лучший друг. Все знают, что у Игоря Валерьевич хорошее чувство юмора. Но это ведь даже не смешно, потому что не имеет ничего общего с действительностью", - сказал Давид Арахамия.

В минувшие выходные в Николаеве Игорь Коломойский заявил местным журналистам, что Давид Арахамия является его "ближайшим товарищем", на которого он имеет влияние. Ранее сам Арахамия отмечал, что Коломойский имеет влияние в Раде, однако его самого олигарх не любит.

"Кого не люблю? Да это мой товарищ вообще! (Давид Арахамия - ред.). Это ближайший наш товарищ. На депутатов нет, на Арахамию точно имею (влияние - ред.), - заявил Коломойский.

Напомним, что ранее Игорю Коломойскому понравился номер студии Квартал 95 о поджоге дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Коломойский не считает такие шутки насмешкой над человеческим горем, ведь у Гонтаревой сгорело не последнее имущество.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net