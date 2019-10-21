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21. 10. 2019

В Николаеве нашли человеческий череп в урне для мусора

В Николаеве в урне для мусора возле остановки общественного транспорта обнаружили человеческий череп. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в понедельник, 21 октября.

"О находке в урне возле остановки общественного транспорта на перекрестке ул. Садовой и пр. Центральный в полицию сообщили жители города. На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы Центрального отдела полиции и судебно-медицинский эксперт.  По предварительным выводам, человеческий череп является старым", – говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли череп и направят на экспертизу.

Отмечается, что сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам статьи об умышленном убийстве (ч.1 ст.115 УК Украины), как того требует процедура у подобных случаях.

В свою очередь сайт Преступности.НЕТ сообщает, что на черепе частично отсутствуют лобная и теменная кости, а также нижняя челюстная кость.

"По словам судмедэксперта, череп, скорее всего, выкопали, потому что на нем видны следы песка… Работница магазина, расположенного рядом, рассказала, что череп в 8 утра лежал на скамейке остановки, в то время как рядом сидели парни", – пишет издание.

Cмотрите фотогалерею: В Николаеве нашли человеческий череп в урне для мусора

Ранее в Днепре возле университета нашли человеческие кости. Судя по их состоянию, они пролежали в земле не один десяток лет.

Также сообщалось, что в Харьковской области женщина нашла человеческие останки в купленном доме.

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Источник: korrespondent.net
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