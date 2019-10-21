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21. 10. 2019

Стало известно, кто предложил хору Веревки выступить в 95 квартале

Выступить в номере с Кварталом 95 хору имени Веревки предложил депутат из фракции Слуга народа Юрий Корявченков. Об этом в понедельник, 21 октября, рассказал руководитель хора Зиновий Коринец в комментарии Радио Свобода.

"Предложил народный депутат Юрий Корявченков. От него контактировали", - заявил Коринец.

Юрий Корявченков, также известный как "Юзик", до того, как стать депутатом Рады IX созыва, был актером и административным директором в Квартале 95. В парламент Корявченков был избран как мажоритарщик, баллотировался по округу №33 в Кривом Роге от партии Слуга народа.

К слову, на прошлой неделе Юрия Корявченкова поймали в ВР на распространении билетов на концерт Вечернего квартала, где и был исполнен скандальный номер.

Ранее Зиновий Коринец также заявлял, что решение о выступлении коллектива принимал он сам и ему за это стыдно.

Напомним, во время концерта Вечернего квартала артист Степан Казанин назвал сожжение дома "ярким событием", после чего на сцену исполнять песню вышли певицы из хора Веревки и юморист Евгений Кошевой. Они спели песню Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала.

Позже министр культуры молодежи и спорта Владимир Бородянский извинился перед Гонтаревой за национальный хор Украины.

Сама Валерия Гонтарева заявила, что участие в этом номере Национального хора - "позор для всей страны".

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Источник: korrespondent.net
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