В НБУ пояснили, почему иски на Коломойского подают за пределами Украины

Национальный банк Украины и государственный ПриватБанк подают в суд на бывших владельцев банка в иностранных юрисдикциях, поскольку имеют сомнения в украинской судебной системе. Об этом первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова сказала в интервью Укринформу, которое было опубликовано в понедельник, 21 октября.
Как напомнила Рожокова, НБУ подал в суд на Игоря Коломойского по месту его проживания в Швейцарии. Кроме того, ПриватБанк судится в Лондоне и штате Делавэр (США), поскольку там есть компании, которые были использованы в ряде транзакций, когда из банка выводились средства.
"И сейчас лондонский суд нам подтвердил юрисдикцию. Возможно, решение в Лондоне повлияло на нашу украинскую судью, которая так и не вынесла решение 17 октября, а перенесла слушания на срок, пока дело не рассмотрит другой суд", - сказала она.
Как отметила Рожкова, "нереформированная судебная система в Украине вряд ли даст нам возможность восстановить справедливость, а юрисдикции судов в других странах дают нам больше надежд".
Кроме того, в ПриватБанке есть своя юридическая стратегия, как вернуть более 200 млрд грн займов, что были распределены предыдущим руководством и не обслуживаются сейчас.
"Мы это приветствуем, и я надеюсь, что в лондонском суде будут слушания по существу, поскольку сейчас подтверждена лишь юрисдикция. Мы ожидаем, что и в Соединенных Штатах пройдут слушания по кейсу, поданному в Делавэре", - добавила она.
Рожкова отметила, что это даст возможность банку восстановиться и вернуть средства государству, а также сбалансировать ситуацию в целом.
Напомним, 15 августа сообщалось, что ПриватБанк выиграл апелляцию в суде Лондона. Апелляционный суд подтвердил законность ареста активов Коломойского и Боголюбова.
Позже стало известно, что Хозяйственный суд Киева приостановил рассмотрения дела ПриватБанка.
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Источник: korrespondent.net
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