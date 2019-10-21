В НБУ пояснили, почему иски на Коломойского подают за пределами Украины

Национальный банк Украины и государственный ПриватБанк подают в суд на бывших владельцев банка в иностранных юрисдикциях, поскольку имеют сомнения в украинской судебной системе. Об этом первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова сказала в интервью Укринформу, которое было опубликовано в понедельник, 21 октября.

Как напомнила Рожокова, НБУ подал в суд на Игоря Коломойского по месту его проживания в Швейцарии. Кроме того, ПриватБанк судится в Лондоне и штате Делавэр (США), поскольку там есть компании, которые были использованы в ряде транзакций, когда из банка выводились средства.

"И сейчас лондонский суд нам подтвердил юрисдикцию. Возможно, решение в Лондоне повлияло на нашу украинскую судью, которая так и не вынесла решение 17 октября, а перенесла слушания на срок, пока дело не рассмотрит другой суд", - сказала она.

Как отметила Рожкова, "нереформированная судебная система в Украине вряд ли даст нам возможность восстановить справедливость, а юрисдикции судов в других странах дают нам больше надежд".

Кроме того, в ПриватБанке есть своя юридическая стратегия, как вернуть более 200 млрд грн займов, что были распределены предыдущим руководством и не обслуживаются сейчас.

"Мы это приветствуем, и я надеюсь, что в лондонском суде будут слушания по существу, поскольку сейчас подтверждена лишь юрисдикция. Мы ожидаем, что и в Соединенных Штатах пройдут слушания по кейсу, поданному в Делавэре", - добавила она.

Рожкова отметила, что это даст возможность банку восстановиться и вернуть средства государству, а также сбалансировать ситуацию в целом.

Напомним, 15 августа сообщалось, что ПриватБанк выиграл апелляцию в суде Лондона. Апелляционный суд подтвердил законность ареста активов Коломойского и Боголюбова.

Позже стало известно, что Хозяйственный суд Киева приостановил рассмотрения дела ПриватБанка.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net