Новое дно. Реакция на шутку Квартала о Гонтаревой

После того как Владимир Зеленский стал президентом Украины номера его юмористического коллектива Квартал 95 обсуждают не меньше, чем собственно действия президента.

На этот раз в скандал Квартал попал из-за шутки о пожаре в доме Валерии Гонтаревой. Учитывая, что Гонатерва в пожаре прямо обвинила бизнесмена Игоря Коломойского, на канале которого и выходит шоу Квартала, шутка моментально стала обсуждаться в политической плоскости.

Корреспондент.net собрал реакцию на скандал с Кварталом.

Шутка про пожар

Пожар в доме Гонтаревой кварталовцы назвали “ярким событием”. На сцену вышли участницы Национального академического народного хора Украины имени Веревки и один из лидеров Квартала 95 Евгений Кошевой. “Песня в стиле «зажигательный фолк”, — охарактеризовал он музыкальный номер на мотив народной украинской песни Горіла сосна, палала.

В самой песни звучали фразы «Дом горит в Гореничах, а в Лондоне Валерия думает на Валерьича» — бывшая глава Нацбанка обвинила в организации поджога бизнесмена Игоря Валерьевича Коломойского. В песне рассказывалось, как пожарные жарили на огне шашлыки, а люди в огонь «соляру плескали». Заканчивается песня фразой: «Мораль такая — хата сгорела от стыда».

По состоянию на 14:00 понедельника, 21 октября, этот ролик на YouTube собрал в пять раз больше негативных оценок - 36 тысячи, чем одобрительных «лайков» - 7 тысяч.

Полный текст песни Квартала 95:

Горіла хата палала, в Лондоні жінка плакала,

Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія

думає на Валєріча [подразумевается Игорь Коломойский — прим. ред].

Люди вогонь побачили — допомагати почали, відра схопили й прибігли,

в вогонь соляру плескали.

«Що будем з горем цим робить?» — люди підняли гвалт і крик

і почали робить шашлик.

Приїхало три «слідака», тридцять три рятувальника, не запізнилася швидка,

бо всім кортіло шашлика.

А тая хата все горить — як в Дельта банку депозит, як в Надра банку мій кредит,

по вісім в доларах кредит.

У пісні цій мораль проста: хата згоріла від стида.

Контекст

Последние месяцы Валерия Гонтарева живет в Лондоне, где преподает в Лондонской школе экономики.

В конце августа Гонтарева оказалась в больнице, после того как в центре британской столицы ее сбила машина — экс-глава НБУ получила сложные переломы ног.

5 сентября неизвестные облили бензином и подожгли автомобиль невестки Гонтаревой в Киеве. Машина полностью сгорела.

В ночь на 17 сентября неизвестные сожгли дом экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой в поселке Гореничи под Киевом. Здание сгорело дотла. Злоумышленники предположительно использовали бутылку с зажигательной смесью либо светошумовую зажигательную ракету.

Валерия Гонтарева назвала поджог своего дома «полным и окончательным беспределом» и продолжением «террора».

Реакция Гонтаревой

Гонтарева назвала песню позорной. “Это стыд! Насмехаться над человеческим горем — это невозможно представить в цивилизованном обществе! Относительно цинизма Квартала 95 сомнений давно нет. Но участие в этом народного хора — это уже позор для всей страны”, — сказала она и добавила, что не будет обращаться в суд, поскольку нет смысла.

Реакция Коломойского

Коломойский заявил, что ему очень понравилась песня. “Браво!” — отреагировал он. Бизнесмен добавил, что особенно оценил концовку песни со словами про “стыд”.

Олигарх также добавил, что еще больше ему понравилась фраза "Валерия думает на Валерича".

Коломойский такие шутки не считает насмешкой над человеческим горем.

"Так не последнее же имущество сгорело. Что только у нее дом сгорел? А сколько на Донбассе домов сгорело?" – отметил он.

Он также уверяет, что не заказывал данный номер.

"Я не знаю, когда День рождения у Валерии Гонтаревой, хотя это несложно узнать по желанию. Во-вторых, я не принимал участия и не принимаю в создании контента Квартала 95, тем болtt в честь Дня рождения Гонтаревой. Слишком много ей чести", – отметил он.

По словам Коломойского, с сентября прошлого года он не поддерживает связь с Кварталом и на политику их шуток не влияет.

Хор извинился

За такой музыкальный номер Национальный академический народный хор им. Веревки получил всего 30 тысяч гривен. О такой сумме контракта с Кварталом сообщил гендиректор и худрук хора Зиновий Коринец.

Он также взял на себя ответственность за решение участвовать в шоу и принес свои личные извинения Гонтаревой.

“Это неправильное решение мое было. Не коллектива, потому что коллектив не очень хотел участвовать в этом мероприятии. Я сам чувствовал, что это неприличный текст относительно Валерии Алексеевны. Но нам сказали: Ну, видите, мы здесь и Коломойского стебаем, и президента, и депутатов, и наших депутатов. Мы это все делаем 20 лет, смеемся, и здесь ничего такого нет. Эту тему обсуждают. Мне неприятно, конечно, это было. Неправильное решение. Но это уже произошло. Я извиняюсь перед Валерией Гонтаревой. Мне стыдно», — сказал Коринец.

Извинения министров

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский извинился перед Гонтаревой за участие хора имени Веревки в скандальном номере о ее сгоревшем доме.

“Простите, Валерия Алексеевна, мне стыдно за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки”, — отметил Бородянский.

“В моей системе ценностей радоваться тому, что у человека сгорел дом — злорадство, которое порождает вседозволенность, — отметил также Бородянский. — Эту модель поведения нельзя поддерживать или оправдывать — ее можно только пресекать. Нельзя превращать в норму то, что нормой не является”.

Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что номер Квартала негативно влияет на инвестиционный климат в стране.

"Большинство внешних инвесторов воспринимают Гонтареву как выдающегося реформатора. Во время ее руководства НБУ перешел на гибкое курсообразование и инфляционное таргетирование. Это технические термины, которые описывают, каким образом НБУ сегодня принимает решения. Новый тип принятия решений позволил, по мнению экспертов и инвесторов (и я согласен), обеспечить низкую инфляцию и стабильность курса сегодня", - подчеркнул Милованов.

"В то же время, по мнению внешних наблюдателей, Гонтарева находится под давлением от Коломойского за решения по Приватбанку. Также они не понимают, насколько сегодняшняя власть является независимой от Коломойского и других олигархов. 95 квартал ассоциируется с властью. И шутки против Гонтаревой могут, и будут восприниматься как подтверждение связей между олигархами и властью. Это может быть несправедливо, но такова реальность. Поэтому, номер 95 квартала о Гонтареву прямым образом влияет на инвестиционный климат в Украине и это влияние негативное", - добавил он.

Реакция политиков

Премьер министр Алексей Гончарук заявил, что радоваться пожару у соседа неправильно, но мы живем в демократической стране, где каждый имеет право шутить, как ему нравится.

При этом он подчеркнул, что номер Квартала не означает, что такова была и реакция президента Владимира Зеленского на пожар в доме Гонтаревой.

“Сейчас в Украине много врагов, и каждую ситуацию пытаются интерпретировать таким образом, чтобы иногда подать президента в неправильном свете. Я могу сказать, что я неоднократно видел настоящую реакцию президента Зеленского на историю с пожаром в доме Гонтаревой. Эта реакция была абсолютно правильная и человеческая. Никто не может радоваться тому, что у человека горит дом. Это точно неправильно. И президент Зеленский точно с этого не смеялся", - заявил Гончарук.

Премьер также заверил, что президент вместе с правоохранителями принимает все необходимые меры, чтобы разобраться, как возник этот пожар, и дать этому оценку.

Лидер партии Голос Святослав Вакарчук назвал песню “дном”.

Бывший депутат и лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко отметил: "А разве Кварталу впервые пробивать дно? Сравнение Зеленским Украины с порноактрисой, которая дает "в любых количествах сзади и спереди" – это не дно? Но настоящее дно – это не Квартал, а те, кто привел это дно к власти, превратив воюющую страну в деградирующее шапито на грани распада".

“Конец эпохи Достоинства. Легендарный хор, который пел Реве та стогне и гимн, теперь без всякого смущения затягивает сомнительные пародии. Следующий этап — частушки и похабные песни? Мы действительно согласны финансировать преобразование хора с мировым именем в приблатненных лабухов без чести и совести?” — написала сопредседатель депутатской фракции Европейская солидарность Ирина Геращенко.

Заместитель министра культуры, молодежи и спорта Ирина Подоляк также засомневалась в целесообразности государственного финансирования “соцреалистических проектов, таких как хор имени Веревки”.

Реакция в социальных сетях

В соцсетях украинцы обращают внимание, что во время выступления Квартала в зале нашлись люди, которым понравилась шутка о Гонтаревой.

Возмущены украинцы и тем, что в такой сомнительный юмор втягивают президента, а значит и всю страну.

Источник: korrespondent.net