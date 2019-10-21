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21. 10. 2019

Турция "взяла под контроль" 111 населенных пунктов Сирии

С начала проведения операции "Источник мира" армия Турции взяла под контроль 111 населенных пунктов в Сирии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 21 октября, сообщает Укринформ.
 
 
"Всего за 9 дней проведения операции нейтрализовали 765 террористов, освободили от террористических организаций территорию площадью 1,5 тысячи квадратных километров. Мы взяли под контроль 111 населенных пунктов. Мы принимаем все необходимые меры, особенно в отношении предоставления продовольствия, здравоохранения и безопасности, чтобы наши братья и сестры, проживающих в регионе, не испытывали никаких проблем", - сказал Эрдоган.
 
Он также отметил в своей речи, что Турция - страна, которая не имеет территориальных претензий к другим государствам, и раскритиковал позицию некоторых стран ЕС и НАТО, которые декларируют борьбу с терроризмом, но не поддержали операцию в Сирии.
 
Он также указал, что Турция никогда не договаривалась с террористами и будет продолжать борьбу.
 
"Мы договорились с США, а не террористами. Мы будем продолжать борьбу, пока не избавимся от последнего террориста. Наши партнеры должны держать свое слово, не следует применять повторно тактики отвлечения внимания в Мюнбичи. Надеемся, достигнутый 17 октября консенсус откроет новую страницу в турецко американских отношениях ", - сказал президент Турции.
 
 
При этом он раскритиковал действия США в регионе, указав, что Вашингтон, называя себя "самой сильной страной мира", поставляет оружие сирийским боевикам.
 
Он также указал, что Турция готова возобновить операцию "Источник мира" с того места, где она была приостановлена, в случае невыполнения договоренности об освобождении территорий, после того как пройдет определенных в договоренности 120 часов.
 
Напомним, 17 октября Вашингтон и Анкара договорились приостановить турецкую военную операцию Источник мира на 120 часов.
 
Соглашение было достигнуто в ходе визита вице-президента США Майкла Пенса в Турцию.
 
За этот срок курдские Отряды народной самообороны (YPG) должны будут выйти из района операции на севере Сирии.
 

Об этом заявил заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем выступлении перед участниками TRT World Forum, который стартовал в понедельник в Стамбуле, сообщает корреспондент Укринформа.

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Источник: korrespondent.net
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