Владелец затонувшего пассажирского катера Иволга получил девять лет

Суд вынес приговор владельцу судна Иволга, которое вместе с 19 пассажирами затонуло в Черном море в октябре 2015 года, сообщает судебная власть Украины.

"Суд признал гражданина К. виновным в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта), назначив наказание в виде лишения свободы на срок 9 (девять) лет", - говорится в сообщении.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму более двух млн гривен.

Напомним, в октябре 2015 года в Одесской области перевернулся и затонул пассажирский катер "Иволга". В результате крушения погибли около 20 человек, еще 20 были госпитализированы. Причиной трагедии стала перегрузка судна пассажирами.

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Источник: korrespondent.net