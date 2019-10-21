В Квартале 95 отреагировали на критику номера о Гонтаревой

Коллектив студии Квартал 95 отреагировал на критику министра культуры Владимира Бородянского и министра экономики Тимофея Милованова по поводу номера о поджоге загородного дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой в эфире Вечернего квартала. Об этом говорится в обращении "квартальцев" на их странице в Facebook в понедельник, 21 октября.

"Хотелось бы обратиться к министру культуры, молодежи и спорта Владимиру Бородянскому. Господин Владимир, спасибо вам за вашу реакцию. Мы приглашаем вас на следующую съемку Вечернего квартала, чтобы сразу после концерта вы сказали, за что вам стыдно, а за что нет", – говорится в сообщении.

Также в сообщении содержится обращение к министру Милованову.

"Желаем вам успехов, экономического скачка и побольше инвесторов. Но, если что-то пойдет не так, можете смело обвинять нас. Согласитесь, с точки зрения экономики очень обоснованными будут звучать такие тезисы, как: "Из-за шутки комиков Вечернего квартала гривна упала в пять раз", "Внешний долг Украины растет в той же пропорции, в которой растет лицо Евгения Кошевого", – заявили в студии.

"Квартальцы" отметили, что их юмор – "наше главное оружие", и они будут "с гордостью заниматься своим делом".

Также в студии посетовали, что "заслуженный коллектив хора им. Веревки поддается незаслуженной информационной атаке".

"Коллектив не участвовал в написании материала, поэтому, пожалуйста, уважайте его", – призвали в студии Квартал 95.

Напомним, во время концерта Вечернего квартала артист Степан Казанин назвал сожжение дома "ярким событием", после чего на сцену исполнять песню вышли певицы из хора имени Веревки и юморист Евгений Кошевой. Они спели песню Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала.

Позже министр культуры Владимир Бородянский извинился перед экс-главой Нацбанка за песню хора имени Веревки о поджоге ее дома.

Министр экономики раскритиковал номер 95 квартала о доме Гонтаревой

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Источник: korrespondent.net