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21. 10. 2019

Минобороны РФ объяснило отмену пуска ракеты с подлодки

В Минобороны России отрицают наличие нештатной ситуации во время учений Гром-2019, в результате которой не был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты с подлодки Рязань. Об этом говорится в сообщении ведомства в понедельник, 21 октября.

Там утверждают, что запуск не был произведен из-за "состояния ракеты".

"Оценив информацию о техническом состоянии одной из ракет подводной лодки Рязань, полученную непосредственно перед пуском, было принято решение не задействовать ее в учебном ударе", - сообщили в ведомстве.

В Минобороны РФ заверили, что отмена пуска никак не повлияла на успех учений Гром-2019, так как их целью был не запуск максимального числа ракет, а проверка системы боевого управления вооруженными силами.

Тем временем, РБК сообщает, что во время учений ракеты Калибр были запущены не с первой попытки. 

По словам собеседника агентства, запуски проводились с кораблей Татарстан и Град Свияжск, однако с первой попытки ракеты не ушли, и пришлось задействовать резервные системы запуска.

Информацию об инциденте изданию подтвердил также источник, близкий к Генштабу. "Крылатые ракеты Калибр действительно ушли со второй-третьей попытки", - сказал он.

Напомним, 8 августа в Архангельской области России взорвалась новейшая крылатая ракета с ядерной энергетической установкой Буревестник, погибли пятеро сотрудников ядерного центра. После взрыва зафиксировали повышение радиационного фона.

Через несколько дней в России отключились четыре станции мониторинга ядерных испытаний, которые передают данные в Организацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Позже их вновь включили.

Российские власти засекретили информацию о взрывах ракеты. 

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Источник: korrespondent.net
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