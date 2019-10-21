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21. 10. 2019

На границе с Польщей задержали автобус, забитый контрабандой

На границе с Польшей задержали рейсовый автобус, в котором обнаружили более двух тонн и 120 л контрабандных продуктов. Об этом в понедельник, 21 октября, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

"На границе с Польшей задержали рейсовый автобус, битком набитый контрабандой", - говорится в сообющении.

Отмечается, что информацию о контрабанде предоставили пограничники оперативных подразделений.

В пункте пропуска Шегини рейсовый автобус Перемышль – Ивано-Франковск направили на углубленный осмотр. В результате осмотра в салоне, багажном отделении и под сиденьями транспортного средства обнаружили 2 тысячи 219 кг и 120 литров продуктов питания различных наименований.

Товары конфисковали и передали Государственной фискальной службе.

Cмотрите фотогалерею: На границе с Польщей задержали автобус, забитый контрабандой

Ранее сообщалось, что в Киеве обнаружили партию контрабандной одежды на 100 млн.

А на Закарпатье задержали водолазов-контрабандистов. Два парня планировали переместить в Румынию 10 пакетов, в которых находилось 9,2 тыс. пачек сигарет.

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Источник: korrespondent.net
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