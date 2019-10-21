Комик Сергей Сивохо стал советником секретаря СНБО

Известный комик и шоумен Сергей Сивохо назначен советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook 21 октября.

"Начинаю неделю в новой должности: Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Для меня это большая ответственность! Планов невероятное количество! Впереди много сложной и важной работы. Очень надеюсь на вашу поддержку! Не подведу!" - написал юморист.

Ранее сообщалось, что глава киберполиции ушел в СНБО. Возглавлявший киберполицию Сергей Демедюк назначен заместителем председателя Совбеза.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав СНБО. Президент ввел в состав СНБО его нового секретаря Данилова и главу внешней разведки Валерия Евдокимова.

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Источник: korrespondent.net