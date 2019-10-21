Зеленский подписал закон о борьбе с рейдерством

Президент Владимир Зеленский подписал закон №1056-1 о борьбе с рейдерством. Соответствующие данные опубликованы на сайте Верховной Рады в понедельник, 21 октября.

Согласно документу, упраздняется деятельность аккредитованных госрегистраторов. Это связано с тем, "значительное их количество принимало активное участие в сомнительных или и откровенно преступных регистрационных действиях".

Также вводится обязательное нотариальное удостоверение договоров об отчуждении корпоративных прав, а нотариальное действие и государственная регистрация прав будут осуществляться одновременно.

В частности, закон вносит изменения в статью 166 Кодекса об административных правонарушения. Сумма штрафа должностному лицу за несоблюдение сроков регистрации предприятия или организации вырастет с 200-400 необлагаемых минимумов доходов граждан (нмдг) до 400-600 нмдг. За повторное нарушение в течение года предусмотрено от 500 до 1000 нмдг (было от 300 до 500 нмдг).

Законом также предусмотрено повышение ответственности за нарушение регистрационных процедур.

Как сообщалось, в октябре Верховная Рада приняла закон о защите права собственности, основная цель которого - снизить количество рейдерских захватов.

Также Алексей Гончарук рассказал о попытке рейдерского захвата помещения Верховной Рады. Полтора года назад, по словам Гончарука, большое помещение по соседству с центральным офисом Министерства юстиции пытались оформить на неизвестного человека.

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Источник: korrespondent.net