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21. 10. 2019

Курды забросали уходящих американских военных помидорами

Жители сирийского Камышлы закидали камнями и помидорами американских военных, покидавших город. Видео было опубликовано в понедельник, 21 октября, в YouTube-канале курдской новостной службы Hawar News Agency.

На кадрах видно, как курды провожают военные автомобили в США, бросая в них камни и овощи. Таким образом местные жители отреагировали на решение американского лидера Дональда Трампа вывести войска с севера Сирии.

В начале октября боевики курдской повстанческой группировки "Сирийские демократические силы" (SDF), пользующиеся поддержкой США, назвали "ударом ножом в спину" заявление Вашингтона об уходе американских войск.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал в Сирии операцию под названием Источник мира, задача которой состоит в борьбе с Рабочей партией Курдистана и "Исламским государством". США отказались поддержать курдов и вывели войска из Сирии.

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Источник: korrespondent.net
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