В Чехии заявляют о разоблачении российских шпионов. Москва отрицает

Служба безопасности и информации Чехии (BIS) и полиция разоблачили деятельность российской шпионской сети, которая действует через посольство РФ в Праге. Об этом в понедельник, 21 октября, заявил глава BIS Михаил Коуделка, пишет издание iRozhlas.

"Эта сеть была полностью разгромлена и обезглавлена", - заявил Коуделка в парламенте.

По его словам, сеть "была создана людьми, связанными с российскими разведывательными службами, и финансируемыми из России и российского посольства".

Коуделка утверждает, что члены сети планировали атаки против целей в Чехии и в других странах через интернет. Он также сказал, что эта сеть являлась частью более крупной структуры, созданной Россией в других европейских странах. Однако, как сообщают СМИ, руководитель BIS не стал называть эти страны.

В то же время, посольство России в Чехии отрицает заявления о финансировании шпионской сети в республике.

Отметим, недавно в Эстонии экс-сотрудника Полиции безопасности Владимира Куликова приговорили к пяти годам лишения свободы за сотрудничество с российскими спецслужбами.

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Источник: korrespondent.net