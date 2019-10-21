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21. 10. 2019

Прокуратура изъяла из ОП документы совещаний по Иловайской трагедии

Украинские правоохранители изъяли из Офиса президента документы оперативных совещаний времен Майдана и Иловайской трагедии. Об этом заявил главный военный прокурор Виктор Чумак в интервью Цензор. НЕТ, которое было опубликовано в понедельник, 21 октября.

По его словам, после того, как президент Владимир Зеленский заявил, что хочет поставить точку в расследовании дел Майдана и Иловайской трагедии, прокуратура изъяла документы оперативных совещаний.

"Я пришел и сказал, что мы будем это расследовать, поставил задачу перед процессуальными руководителями - и мы с ними согласовали план дополнительного расследования. Изъятие документов было одним из пунктов этого плана. На основании этих документов можно будет добыть другие факты или пересмотреть под другим углом имеющиеся", - отметил Чумак.

Он также добавил, что на сегодня в суде есть дело по агрессии Российской Федерации, в котором фигурируют только российские должностные лица.

Напомним, в прошлом году сообщалось, что военная прокуратура завершила расследование обстоятельств Иловайской трагедии 2014 года.

Также несколькими днями раньше сообщалось, что Генпрокуратура уволила трех прокуроров, которые расследовали преступления против Евромайдана.

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Источник: korrespondent.net
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