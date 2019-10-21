Закон по Донбассу согласовывать с РФ не будут - СН

В разработке закона об особом статусе отдельных районов Донбасса не будет участвовать ни Россия, ни другие страны. Об этом сообщил 21 октября народный депутат от фракции Слуга народа Александр Качура, передает Интерфакс-Украина.

"При предыдущем президенте для того, чтобы ему начать переговоры в нормандском формате, был принят специальный закон об особом статусе Донецкой и Луганской областей. Мы этот закон не будем принимать без обсуждения с обществом", – сказал он.

По словам политика, в написании закона не будет участвовать Россия.

"Его не будут писать иностранцы, РФ, он будет написан в украинском парламенте, вместе, в открытом диалоге с украинским народом", – пояснил нардеп.

При этом на замечание представительницы фракции Европейская солидарность Ирины Геращенко о том, что упомянутый закон касается особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а не особого статуса, Качура отметил, что в обществе его знают именно в последней формулировке.

Также Качура заявил, что в стратегии президента Владимира Зеленского нет никакой капитуляции.

"Мы с вами находимся на одной стороне, по другую сторону – все остальные. Давайте сейчас внутри страны сконцентрируемся на единстве, чтобы мы сообща сформировали сильную позицию и достигли результатов", – призвал он.

Нардеп добавил, что есть два плана – "А" и "Б", но второй не разглашают, поскольку еще не время "раскрывать карты".

Ранее глава комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко заявил, что Верховная Рада и Офис президента будут согласовывать с Россией позицию относительно подготовки законопроекта об особом статусе некоторых районов Донбасса.

Около 56% украинцев выступили против предоставления оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей особого статуса.

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Источник: korrespondent.net