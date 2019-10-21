Уже на свободе. Развитие дела Гладковского

Дело бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского остается в центре внимания украинской политики, хоть он уже и вышел на свободу под залог. А как иначе, когда речь идет об одном из самых близких партнеров пятого президента Украины Петра Порошенка. То есть новый режим наконец-то взялся за режим прошлый.

Корреспондент.net следит за ситуацией с Гладковским.

Небольшой залог

Гладковского подозревают в злоупотреблении властью, недостоверном декларировании и нарушении законодательства при осуществлении тендерных закупок.

Дело Гладковского рассматривал новый Высший антикоррупционный суд. Специальная антикоррупционная прокуратура просила взять Гладковского под стражу на 2 месяца с альтернативой внесения залога в размере 100 миллионов 782 гривен. Суд решил немного иначе – 2 месяца под стражей с альтернативой залога в 10,6 миллионов гривен.

Гладковскому может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Такое сокращение залога в суде объяснили тем, что он соответствует убыткам, которые были нанесены в результате деятельности бывшего чиновника.

После внесения залога на Гладковского возложены обязанности прибывать к детективу, прокурору, следственному судье или в суд по первому требованию, не покидать территорию Киевской области, сдать на хранение свой паспорт гражданина Украины, паспорта для выезда за границу, воздерживаться от общения со свидетелями, а также носить электронное средство контроля.

Генпрокурор Руслан Рябошапка уверен, что даже после внесения залога за Гладковского будет полностью обеспечена возможность сотрудничества подозреваемого с органами предварительного расследования, и он никуда не убежит.

Он также отметил, что судом установлена законность задержания Гладковского детективами НАБУ.

"Таким образом подтверждено, что задержание было произведено обоснованно при наличии достаточных оснований и в полном соответствии с уголовно-процессуальным законодательством", - добавил генпрокурор.

Связи с Пашинским

Генпрокурор Руслан Рябошапка заявляет, что подозрение, предъявленное бывшему первому заместителю секретаря СНБО, "имеет определенные связи" с бывшим нардепом Сергеем Пашинским.

Что касается многих других дел, связанных с экономикой и злоупотреблением должностью, мы только на этой неделе зарегистрировали три таких производства, которые могут быть связаны с этим же лицом (Пашинским). Более того, даже подозрение, которое связано с Гладковским, тоже имеет определенные связи с этим фигурантом. Это тоже было частью сюжета, связанного с тем, что инкриминируется Гладковскому", - заявил Рябошапка

Отвечая на вопрос, не кажется ли ему странным, что Пашинский, который был связан с Укроборонпромом, обвиняется совсем по другому эпизоду, Рябошапка сказал: "Возможно, это может выглядеть странным, но вопрос в том, насколько готовы материалы дела для того, чтобы двигаться".

"Мы не анонсируем подозрения или определенные процессуальные решения, но в течение определенного времени я не исключаю, что такие процессуальные решения могут появиться в других эпизодах", - сказал также он.

Продолжает голодать

Гладковский вышел из-под стражи после внесения залога, но не стал общаться с журналистами.

"Я буду защищать свою честь и достоинство", - сказал подозреваемый.

Адвокат Руслан Волынец объяснил тот факт, что Гладковский отказался отвечать на вопросы журналистов, вероятно, плохим самочувствием свого подзащитного. Он подтвердил, что Гладковский, как сообщалось ранее, придерживается голодовки.

Волынец отметил, что Гладковскому надели электронный браслет слежения. По его словам, сторона защиты будет изучать полный текст постановления суда, и выстраивать стратегию.

Что дальше

Пятый президент Петр Порошенко считает задержание Гладковского "феерическим зрелищем" новой власти.

"Еще с римских времен популисты у власти всегда управляют по правилу "хлеба и зрелищ". Когда недодают хлеба, то кормят шоу. Феерическими задержаниями можно срывать аплодисменты. Но к первому антракту, зрители увидят, что в театральном буфете - пусто", - заявил Порошенко.

"От Зеленского ждут конкретных действий, и очевидно, что отсутствие действий будет давить вниз его рейтинг. Если у него нет достаточного политического и силового ресурса продавить формулу Штайнмайера, нет экономического ресурса, чтобы опустить тарифы, то у него остается простой способ поддержать рейтинг на предельно высоком уровне - это организовать громкие посадки", - считает политолог Андрей Золотарев.

"Думаю, что дальше будут идти по семье Свинарчуков и по остальному близкому окружению бывшего президента. Возможно, мы скоро увидим дела по Парубию, а также по Кононенко, если тот вернется. И будут добираться до самого Петра, хотя его лично пока трогать не будут. Он все же бывший президент, у него большие связи на Западе. И на форуме YES Квасневский же ясно предупредил, чтобы не трогали Порошенко. А вот вплотную подбираться под окружение будут", - полагает политолог Вадим Карасев.

Источник: korrespondent.net