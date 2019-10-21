Опасный прецедент. Решение ЕСПЧ по люстрации

Европейского суда по правам человека вынес решение удовлетворить иски сразу пяти люстрированных чиновников и выплатить им из госбюджета денежные компенсации и раскритиковал украинский закон о Об очищении власти.

Генпрокурор Руслан Рябошапка выразил опасение, что резонансное решение ЕСПЧ может стать лазейкой для других чиновников времен Виктора Януковича и призвал Верховную Раду откорректировать действующий закон о люстрации. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Что решил ЕСПЧ

17 октября Европейский суд по правам человека вынес решение, которым обязал Украину выплатить денежные компенсации в размере от 5,3 тысячи до 6,5 тысячи евро пяти уволенным по закону об очищении власти бывшим чиновникам в связи с нарушением в их прав.

ЕСПЧ также признал украинский закон о люстрации менее целевым и узконаправленным в сравнении с процедурами люстрации, введенными в других государствах Центральной и Восточной Европы.

Иски подавали бывшей заместитель начальника кадрового управления Генпрокуратуры Вячеслава Поляха. В список пострадавших вошли функционеры из Николаевской, Черниговской, Ивано-Франковской и Донецкой областей, уволенные по закону Об очищении власти. Это Дмитрий Басалаев, Александр Ясь, Роман Якубовский и Сергей Бондаренко.

Для первых троих основанием для снятия с должности стала работа на госслужбе в период правления Виктора Януковича. Еще один лишился должности за то, что несвоевременно подал заявку о люстрационной проверке. Пятый истец был уволен в связи с тем, что занимал должность второго секретаря райкома партии в советский период Украины.

В своих заявлениях истцы указывали на нарушение сразу двух статей Конвенции о правах человека - ст. 8 (право на уважение частной жизни) и ст. 6 (право на справедливый суд).

"Указанный закон не учитывал личную роль, которую играли заявители, а также то, были ли они лично связаны с недемократической деятельностью, имевшей место в период правления бывшего президента", - говорится в решении ЕСПЧ.

В этом отношении законы в Украине отличается от процедур люстрации, которые были введены в других государствах Центральной и Восточной Европы.

Также суд постановил, что Украина, как государство-ответчик, должна выплатить заявителям в течение трех месяцев с даты, когда судебное решение станет окончательным, пять тысяч евро каждому заявителю, плюс налоги.

При этом ЕСПЧ отклонил оставшуюся часть требований заявителей о справедливой компенсации.

Таким образом, суд установил, что право трех заявителей на справедливый суд в течение разумного срока было нарушено, поскольку судебные процедуры по их увольнению уже идут более 4,5 лет и до сих пор не завершены.

Европейский суд также решил, что закон Украины об очищении власти применяется к очень широкому кругу лиц и привел к увольнению заявителей только на том основании, что они занимали должности на госслужбе в течение более чем года во времена президентства Януковича или на основании занимаемых ими должностей в Компартии до 1991 года.

Замминистра юстиции Украины, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина сообщил, что решение суда еще не вступило в силу, у государства есть три месяца на обжалование решения в Большой палате ЕСПЧ и правительство "будет принимать решение по данному вопросу".

Исков будет больше

Закон Об очищении власти в отношении чиновников времен Виктора Януковича вступил в силу осенью 2014 года. По состоянию на апрель в Украине люстрировали 914 чиновников.

В 2015 году народные депутаты обратились в КСУ с просьбой проверить закон на соответствие Конституции, также два представления подал Верховный суд. Рассмотрение конституционности закона в КСУ срывалось, откладывалось или переносилось на неопределенную дату уже несколько раз.

В украинских судах люстрированные чиновники не смогли восстановиться, поскольку их иски не принимали, ссылаясь на то, что Конституционный суд так и не рассмотрел представление 47 нардепов.

"Когда пять лет назад был проголосован этот закон мы предупреждали о таких последствиях, ведь там заложили очень опасные процессы по нарушению прав человека, и это был только вопрос времени, когда они проявятся. Теперь наши предостережения подтвердил ЕСПЧ", - говорит председатель правления украинского Хельсинского союза по правам человека Евгений Захаров.

Он называет этот закон политически обусловленным, который полностью дискредитировал идею люстрации.

"Это был эмоциональный и популистский закон, его нормы были выписаны так, чтобы свои остались в должности, а всех неугодных можно было уволить", - отмечает Захаров.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка вечером 20 октября в эфире ICTV заявил, что значительная часть люстрированных прокуроров может восстановиться в должностях после решения ЕСПЧ.

Рябошапка считает, что теперь Верховная Рада, в первую очередь, должна принять решение по действующему закону о люстрации и соответствующим образом его откорректировать, чтобы он отвечал европейским стандартам соблюдения прав человека.

Генпрокурор отметил, что количество прокуроров в Украине на душу населения является одним из наибольших в мире, поэтому ожидается сокращение еще "минимум на 25-30 процентов".

Эксперты также ожидают, что какая-то часть из люстрированных чиновников после решения ЕСПЧ представит свои жалобы в этот суд, чтобы попытаться восстановиться в должности и получить от государства компенсацию за моральный ущерб.

Как отмечает правозащитница, член Национального совета по вопросам антикоррупционной политики при президенте Украины Лариса Денисенко в блоге на сайте DW, решение ЕСПЧ отчасти было обусловлено и затяжным молчанием Конституционного суда.

"Сейчас же у КСУ появилась влиятельная международно-правовая "крыша", можно звучать смелее, а на все обвинения в ангажированности, робости, предвзятом отношении указывать на решение суда в Страсбурге. Поэтому можно ожидать, что теперь и КСУ признает отдельные положения закона о люстрации неконституционными", - считает правозащитница.

Денисенко также опасается, что впоследствии частично будут признанными нарушающими права и свободы человека, и законы о декоммунизации и функционирования государственного языка.

Зеленский хочет расширить люстрацию

О том, что украинский закон Об очищении власти не полностью соответствует европейским стандартам и принципу верховенства права, неоднократно предупреждала Венецианская комиссия.

Предыдущая власть изменения не вносила, а новый президент Владимир Зеленский даже предложил расширить люстрацию на чиновников времен президенства Петра Порошенко, в частности люстрировать бывшего президента, всех бывших депутатов Рады, членов правительства, генпрокурора, председателя СБУ, секретаря СНБО.

В июле Зеленский внес в Верховную Раду свои предложения по дополнениям к закону о люстрации. Правда, в парламенте нового созыва этот законопроект президент пока не перерегистрировали.

Вместе с тем, в недавно принятом президентском законопроекте о судебной реформе речь идет о применении люстрации к членам Высшей квалификационной комиссии судей и Государственной судебной администрации, работавшим на своих должностях с 21 ноября 2013 года 19 мая 2019 не менее одного года.

Представительство Евросоюз в Украине и посольство многих стран Запада уже раскритиковали Киев расширения люстрации. Об этом подробно в материале За что критикуют судебную реформу Зеленского.

Денисенко называет расширение закона о люстрации "популистской местью", поскольку смена власти в Украине происходила в соответствии с демократическими процедурами и выборы были признаны честными.

"Это заявление (Зеленского о люстрации - ред.) является ничем иным как популистской местью: слуга бросает "продажные шкуры" предшественников под ноги народа... Но любой закон должен служить правам и свободам человека, а не выполнять социальную роль, легитимизировать зачистку или мести", - считает правозащитница.

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Источник: korrespondent.net