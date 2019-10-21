В Полтавской области в результате крушения вертолета Robinson R44 возле села Тарасенково погиб бывший министр аграрной политики Украины Тарас Кутовой. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Как сообщили в ГСЧС, авиакатастрофа произошла около 16 часов дня. Вертолет летел из Киева.

По данным СМИ, вертолетом управлял именно Кутовой. Воздушное судно упало на территории частного домохозяйства.

Cмотрите фотогалерею: При крушении вертолета погиб экс-министр Кутовой

Гибель Кутового подтвердил бывший вице-премьер-министр Павел Розенко.

Тарас Кутовой был Народным депутатом Украины седьмого и восьмого созывов. C 14 апреля 2016 года по 22 ноября 2018 года занимал пост Министра аграрной политики и продовольствия.

Напомним, 4 октября под Львовом аварийно сел транспортный самолет Ан-12. Погибли пять человек и еще трое пострадали.

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Источник: korrespondent.net