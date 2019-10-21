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21. 10. 2019

В Болгарии строят газопровод в обход Украины

Болгария начала строить участок газопровода для транспортировки газа по второй ветке российского Турецкого потока в обход Украины. Об этом в понедельник, 21 октября, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

"Наши болгарские коллеги проинформировали о начале строительства инфраструктуры для транспортировки газа по второй ветке Турецкого потока, и, как сообщила госпожа министр, соответствующая церемония с участием премьер-министра Болгарии, посла РФ в Болгарии состоялась буквально сегодня", - сказал он после переговоров с вице-премьером, министром иностранных дел Болгарии Екатериной Захариевой.

По его словам, работы, как и запланировано, будут завершены в срок к 2020 году.

Отметим, на прошлой неделе Турецкий поток начали заполнять газом в рамках завершающего этапа испытаний перед вводом в эксплуатацию.

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Источник: korrespondent.net
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