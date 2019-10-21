Убила родственников: в Чернигове 23-летней девушке дали пожизненное

Деснянский районный суд в Чернигове приговорил 23-летнюю девушку к пожизненному заключению за убийство своих дяди и тети, которое произошло в апреле прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области в понедельник, 21 октября.

Убийство было совершено в ночь на 27 апреля на улице Мезенцева в Чернигове, в одной из многоэтажек - там нашли тела супругов с многочисленными ножевыми ранениями.

Позже по подозрению в совершении двойного убийства была задержана племянница погибшего, которой на тот момент было 22 года, - она проживала с ним и его женой. Стоит отметить, что у девушки тоже имелись ножевые ранения, и она была взята под стражу в больнице.

Подозреваемая длительное время молчала и не рассказывала никаких подробностей. В судебном заседании она частично признала свою вину - по ее версии, дядя напал на тетю, а она пыталась ее защитить.

В то же время, согласно данным предварительного расследования, обвиняемая находилась в состоянии алкогольного опьянения и вечером, когда домой вернулись ее дядя с тетей, у них произошел конфликт, а затем она нанесла многочисленные ножевые ранения (по несколько десятков) сначала своему дяде, а потом тете.

"В ходе длительного судебного разбирательства прокурором предоставлены доказательства, которые непосредственно исследованы судом. Коллегия судей признала их надлежащими и допустимыми, а также согласующимися между собой и подтверждающими совершение лицом инкриминируемого преступления", - отметили в прокуратуре.

В суде обвинение настаивало на максимальном наказании для подсудимой - пожизненном заключении.

"Такое наказание предложено прокурором, учитывая отягчающие обстоятельства, в частности совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения и в отношении лиц, с которыми обвиняемая находилась в семейных отношениях. На пожизненном лишении свободы настаивали и родственники погибших", - заявили в пресс-службе.

Защитники осужденной сообщили, что будут обжаловать приговор, поскольку суд не учел ни одного аргумента в ее пользу.

Напомним, что ранее жительница Львовщины получила пожизненное за тройное убийство. На Львовщине женщина убила свою собутыльницу, ее семилетнюю дочь, а также соседку, ставшую случайной свидетельницей.

Также сообщалось, что убийцу двух человек приговорили к пожизненному. Мужчина в 2016 году в Киеве убил своего товарища, а спустя несколько дней расправился с другим своим знакомым, у которого на тот момент скрывался от правосудия.

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Источник: korrespondent.net