В Чили не утихают массовые протесты, вызванные подорожанием проезда в метро. Беспорядки уже привели к гибели нескольких человек, пострадали более 500 протестующих.

19 октября власти ввели чрезвычайное положение, привлекли военных, установили комендантский час и отменили рост цен на проезд. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Такого не было со времен Пиночета

Все началось с мирных демонстраций жителей Сантьяго, недовольных объявлением о повышении оплаты проезда на метро и общим недовольством экономическими и социальными проблемами.

Первые протестные акции против повышения цен на проезд в метро с 800 до 830 песо (примерно на 4 цента в пересчете на евро) начались в Сантьяго около недели назад. Сначала сотни школьников и студентов в знак протеста ездили без билетов, потом начались демонстрации.

Но на этих выходных протесты быстро переросли в массовые беспорядки и распространились на другие крупные города Чили.

Cмотрите фотогалерею: Подорожал проезд. Кровавые беспорядки в Чили

Мародеры подожгли супермаркет в столице и швейную фабрику в пригороде Сантьяго - восемь человек погибли. Участники акций протеста также подожгли около 20 станций метро чилийской столицы и офисных зданий.

19 октября президент Чили Себастьян Пиньера объявил о введении в столице страны Сантьяго и ее окрестностях режима чрезвычайного положения. На улицы города были выведены подразделения армии и полиции. Подобная мера вступает в силу впервые после падения режима диктатора Аугусто Пиночета в 1990 году.

Правительство сообщило, что пока не будет повышать цены на проезд, но протесты не утихли. На второй день акций протеста в столице Чили участники возводили баррикады и поджигали автобусы, в то время как другие протестующие гремели посудой и сигналили из автомобилей.

20 октября власти расширили действие режима чрезвычайного положения на другие города севера и юга страны.

"Мы находимся в состоянии войны против сильного врага, который намерен применять против нас силу без каких-либо ограничений", - отметил Пиньера. По его словам, за протестами, которые носят организованный характер, стоит некое преступное сообщество.

В понедельник многие банки, школы и магазины остаются закрытыми. Почти 1,5 тысячи человек были задержаны.

Это - самые масштабные за многие годы беспорядки в Чили, которая считается одной из самых стабильных стран Латинской Америки. В Чили - самый высокий доход на душу населения в Латинской Америке.

В текущем году экономический рост в Чили составит, по оценкам, 2,5 процента, уровень инфляции в стране составляет всего лишь два процента.

В то же время среди населения Чили усиливается недовольство из-за растущих цен на медобслуживание и продовольствие, низких пенсий и социального расслоения общества.

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Источник: korrespondent.net